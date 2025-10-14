Irán: voluntad de Trump para la paz contradice sus acciones hostiles contra pueblo iraní

Teherán, 14 oct (EFE).- Irán denunció este martes que la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo de paz con Irán contradice “las acciones hostiles y criminales” de su país contra Teherán, haciendo referencia a los ataques estadounidenses contra plantas nucleares iraníes en junio.

“¿Cómo se puede, en medio de negociaciones políticas, atacar zonas residenciales y las instalaciones nucleares pacíficas de un país, matar a más de mil personas, incluidas mujeres y niños inocentes, y luego pretender hablar de paz y amistad?”, cuestionó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El aparato diplomático de Irán subrayó que la voluntad del presidente estadounidense de promover la paz y el diálogo “contradice las acciones hostiles y criminales de su país contra el pueblo iraní”.

“Los iraníes, apoyándose en su rica cultura y patrimonio histórico, son gente de razón, diálogo e interacción, y al mismo tiempo actúan con valentía y determinación en defensa de la independencia, la dignidad nacional y los supremos intereses de Irán”, enfatizó.

Así reaccionó Irán a las afirmaciones de Trump, hechas el lunes ante el Parlamento israelí (Knéset), de que tras el cese de la guerra en Gaza hay una oportunidad para firmar un acuerdo de paz con Irán.

El líder republicano dijo que “será fácil” alcanzar un acuerdo de paz con Irán si se resuelve primero el conflicto con Rusia, en referencia a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense también hizo referencia a las sanciones de su país y de las Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear y afirmó que le gustaría levantar las sanciones a Irán cuando esté “listo para dialogar”.

“Me encantaría levantar las sanciones cuando estén listos para dialogar, ya que realmente no pueden sobrevivir con esas sanciones. Son sanciones muy duras”, sostuvo.

Irán y EE. UU. mantuvieron cinco rondas de negociaciones nucleares desde abril hasta junio, cuando Israel lanzó una guerra contra el país persa, atacando instalaciones militares, atómicas y civiles, que causaron más de 1.000 muertos, a lo que Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones, provocando unos 30 muertos en el territorio israelí.

EE.UU. se involucró en el conflicto con bombardeos contra las tres principales plantas nucleares de Irán el 22 de junio, dos días antes del alto el fuego, lo que Teherán tachó de “traición a la diplomacia”, y en represalia atacó una base aérea en Catar, donde están desplegadas tropas estadounidenses. EFE

