The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán aún no decidió si participará en conversaciones con EEUU en Pakistán, según medios locales

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Irán todavía no ha decidido si participará en las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán, reportaron este domingo medios locales, y la agencia estatal IRNA afirmó que «no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas». 

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que «el ambiente general no puede calificarse de muy positivo».

Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, señaló «las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación» del bloqueo naval, y añadió que «en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas». 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que una delegación estadounidense estará el lunes en Pakistán para reanudar el diálogo con Irán, tras un primer ciclo de conversaciones el pasado fin de semana, que terminó sin avances. 

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que el vicepresidente, JD Vance, encabezará la comitiva. 

bur/smw/an/pc

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR