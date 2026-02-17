Irán abre casos judiciales a políticos reformistas que criticaron represión de protestas

2 minutos

Teherán, 17 feb (EFE).- El Poder Judicial iraní informó este martes de que ha abierto casos contra los políticos reformistas que fueron detenidos la semana pasada y puestos en libertad bajo fianza por el cargo de “propaganda contra el sistema”, después de que criticasen la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

“En cuanto a personas detenidas en los últimos días y que están relacionadas con el Frente de Reformas, se ha abierto un caso en la Fiscalía por propaganda contra el sistema”, dijo el portavoz del Poder Judicial iraní, Asgar Jahangir, en una rueda de prensa, según la agencia Mizan.

Jahangir indicó que, aunque estas personas fueron liberadas con el pago de una fianza de 50.000 millones de riales (26.600 euros), sus casos siguen bajo investigación.

Las autoridades iraníes detuvieron la semana pasada a seis miembros del Frente de Reformas —coalición de partidos moderados que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica—, y pusieron en libertad días después a cuatro de ellos, como son su jefa Azar Mansouri; su portavoz Javad Emam; Mohsen Aminzadeh, exministro de Exteriores (1997-2005), y el exparlamentario Ebrahim Asgharzadeh.

Sin embargo, los otros dos detenidos, Hossein Karrubí y Ali Shakourirad, permanecen en prisión cumpliendo penas anteriores que habían sido suspendidas.

Todos ellos habían criticado la violenta represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán, pero pronto se extendieron al resto del país, entre llamadas al fin de la República Islámica.

Estas movilizaciones fueron sofocadas tras una represión en la que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Además del arresto de políticos, en las últimas semanas han sido detenidos numerosos activistas, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’.

También la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue condenada el 8 de febrero a una nueva pena de siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021. EFE

ash/jlr/cg