Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta a la ONU

1 minuto

Washington, 13 ene (EFE).- Irán acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La carta responde a unas declaraciones previas de Trump, que aseguró hoy que enviará ayuda económica a los opositores en Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra el Gobierno de Teherán por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas. EFE

dte/mrs