The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán acusa a Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó el miércoles al presidente de Estados Unidos Donald Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes bombardeando la mesa de negociación «por despecho».

«Cuando negociaciones nucleares complejas se manejan como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan las realidades las expectativas irreales nunca se pueden cumplir. ¿El resultado? Bombardear la mesa de negociación por despecho», indicó Araqchi en un mensaje en la red social X.

«El señor Trump traicionó la diplomacia y a los americanos que le eligieron», añadió.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el pasado sábado, apenas dos días después de que las delegaciones estadounidense e iraní negociaran en Ginebra durante horas con mediación de Omán y se emplazaran para seguir dialogando esta semana sobre el programa nuclear de Teherán.EFE

jlp/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR