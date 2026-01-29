Irán acusa a UE de «otro error estratégico» por la designación de la CGRI como terrorista

Teheran, 29 ene (EFE).- Irán calificó este jueves como “otro error estratégico” la designación de la Guardia Revolucionaria (CGRI) como una organización terrorista por la Unión Europea, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

“Después de buscar el «snapback» (la reactivación de las sanciones) a instancias de Estados Unidos, (la EU) ahora está cometiendo otro gran error estratégico al designar a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales como una supuesta ‘organización terrorista'», dijo en X el ministro de exteriores iraní, Abas Araghchí.EFE

