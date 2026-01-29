Irán acusa a UE de «otro gran error estratégico» por designar a la CGRI como terrorista

2 minutos

Teheran, 29 ene (EFE).- Irán calificó este jueves de “otro error estratégico” la designación de la Guardia Revolucionaria (CGRI) como una organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE), a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

“Después de buscar el «snapback» (la reactivación de las sanciones) a instancias de Estados Unidos, (la UE) ahora está cometiendo otro gran error estratégico al designar a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales como una supuesta ‘organización terrorista'», dijo en X el ministro de exteriores iraní, Abas Araghchí.

El ministro señaló que «dejando a un lado la flagrante hipocresía de su selectiva indignación -tomando cero acción en respuesta al genocidio en Gaza y sin embargo corriendo a ´defender los derechos humanos´ en Irán-«, la puesta en escena de Europa, dijo, busca principalmente ocultar que el bloque europeo es «un actor en grave declive».

Además, recuerda que la UE sufriría «masivamente por una guerra total» en Oriente Medio, debido al efecto que tendría en los precios de la energía y por ello, señala, que la actual posición del bloque es «profundamente dañina para sus propios intereses».

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

«La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», indicó Kallas en un mensaje en redes.

Tras el acuerdo informal alcanzado hoy, la UE deberá aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La decisión se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes, en las que murieron 3.117 personas según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373 fallecidos, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.EFE

jlr-jlp