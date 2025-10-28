Irán acusa de “financiar el terrorismo” al propietario israelí de un barco confiscado

2 minutos

Teherán, 28 oct (EFE).- Irán anunció este martes que ha presentado cargos contra el propietario israelí de un buque retenido por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz el año pasado, acusándolo de “financiación del terrorismo”.

“El caso ha sido remitido al tribunal con la presentación de un acta de acusación, y se ha solicitado una pena para su propietario, de origen israelí, bajo el cargo de financiación del terrorismo por un monto de 170 millones de dólares estadounidenses”, indicó el portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, informó la agencia Mizan.

El ciudadano israelí acusado por Teherán es el multimillonario Eyal Ofer, dueño de la empresa Zodiac Maritime, propietaria del buque ‘MSC ARIES’ con bandera portuguesa que fue interceptado por la Marina de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz el 13 de abril de 2024.

El buque fue interceptado un día antes de que Irán lanzara un ataque con misiles y drones contra Israel en represalia por un bombardeo contra su consulado en Damasco atribuido a Tel Aviv en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos generales.

Las autoridades iraníes indicaron que su captura tuvo lugar después de que el barco no respondiera a sus requerimientos y por transportar materiales “peligrosos y nocivos”, lo que, según Irán, violaba las normas internacionales de navegación.

La justicia iraní sostiene que el propietario del barco es un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea israelí, con vínculos con altos funcionarios del Estado judío, y que habría financiado unidades especiales de la Marina israelí a través de una fundación familiar.

El portavoz judicial añadió que la empresa propietaria también mantiene proyectos en ciberseguridad e inteligencia artificial, empleados por Israel “contra el pueblo palestino y la Franja de Gaza”.

Irán e Israel se enfrentaron en una guerra de 12 días en junio pasado, en la que los aviones israelíes bombardearon objetivos militares, civiles y nucleares iraníes, causando más de un millar de muertos.

Teherán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra el territorio israelí, lo que provocó la muerte de unas 30 personas. EFE

