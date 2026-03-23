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Irán admite contactos con Estados Unidos pero niega que haya conversaciones

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Teherán, 23 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este lunes que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei. EFE

ash-jlr/psh

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