Irán admite que perdió el contacto con un dron, después de que EEUU derribase uno

1 minuto

Teherán, 4 feb (EFE).- Irán admitió que perdió el contacto con un dron Shahed-129 en aguas internacionales tras cumplir con “éxito” su misión de transmitir imágenes de movimientos militares en la zona cercana a la República Islámica y después de que Estados Unidos anunciase el derribo de un avión no tripulado iraní.

“Un dron de la Guardia Revolucionaria transmitió con éxito imágenes a su base, pero después se perdió la comunicación”, informó anoche la agencia Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite. EFE

jlr/rml