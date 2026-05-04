Irán advierte a EEUU contra su operación para ayudar a los navíos bloqueados en el Golfo

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Irán advirtió este lunes que atacaría al ejército estadounidense si sus fuerzas se acercan al estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump anunciara una iniciativa para ayudar a los barcos bloqueados desde hace dos meses en el Golfo.

Poco después, la agencia de prensa iraní Fars indicó que Teherán disparó dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense, pero el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lo desmintió, asegurando que ninguno de sus barcos fue alcanzado.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones iraníes contra un petrolero de su compañía nacional Adnoc en Ormuz, cuando el buque se encontraba frente a las costas de Omán. El ataque, según la empresa, no causó víctimas.

Teherán cerró casi totalmente la navegación por este paso clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El domingo, Trump anunció una nueva operación marítima en el estrecho, a la que bautizó como «Proyecto Libertad», y la describió como un gesto «humanitario» destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

Según ese operativo, la Marina estadounidense debía escoltar desde este lunes temprano (hora local) a través del estrecho de Ormuz a barcos de países «que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio», indicó el presidente estadounidense.

Según el Centcom, sus fuerzas recurrirán a destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 militares en el marco de esa operación.

Irán respondió con amenazas.

«Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz», declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

«Los estadounidenses deben entender que no pueden recurrir a las amenazas y al lenguaje de la fuerza contra la nación iraní», apuntó en tanto el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

«La República Islámica de Irán mostró que se consideraba como la guardiana y protectora del estrecho de Ormuz», agregó, y destacó que antes del conflicto esa vía era «segura».

– El petróleo se estabiliza –

Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.

Los precios se estabilizaron este lunes en los mercados, con el barril de Brent, referencia mundial, alrededor de 110 dólares, lejos de los 126 dólares que había alcanzado el jueves -un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania-.

Según la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine, hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo. Una situación que afectaría a unos 20.000 marinos, según un responsable de la agencia de seguridad marítima británica UKMTO.

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.

Irán instó el lunes a Estados Unidos a «adoptar un enfoque razonable» y a abandonar sus «exigencias excesivas», tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.

«En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra», dijo Esmail Baqai.

Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, condenó las constantes operaciones israelíes pese al alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, y retiró su rechazo a las negociaciones directas entre Israel y Beirut, en principio aceptadas por el presidente libanés, Joseph Aoun.

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