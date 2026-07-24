Irán advierte a población regional que se aleje de lugares que cobijan a militares de EEUU

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Redacción Internacional, 24 jul (EFE)— La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este viernes a la población de los países de la región que albergan bases militares de Estados Unidos que se alejen «inmediatamente» a una distancia mínima de 500 metros de cualquier lugar que de cobijo a militares estadounidenses.

La Guardia asegura que numerosos miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han abandonado sus bases «por temor a represalias» iraníes en la escalada actual del conflicto y se han dirigido a edificios convencionales para dirigir sus operaciones desde allí.

«Advertimos a la población de los países donde se encuentran las tropas estadounidenses que mantengan inmediatamente una distancia mínima de 500 metros de los alojamientos residenciales clandestinos y los escondites de los estadounidenses para garantizar su propia seguridad», avisó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia nacional de noticias, IRNA.

El poderoso mecanismo militar iraní aseguró que «no dudará en llevar a cabo una rápida represalia» contra sus enemigos si continúan sus ataques contra infraestructuras y bienes civiles.

La Guardia Revolucionaria insta a la población de la región a informar directamente a su departamento de Relaciones Públicas de movimientos o traslados de personal militar estadounidense.

La advertencia se produce casi dos semanas después de que Estados Unidos e Irán retomaran los ataques tras dar por roto el alto el fuego pactado en junio tras los ataques de Teherán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

Washington alega que busca debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria iraní y proteger el tránsito por la vía marítima.

Irán viene respondiendo con ataques diarios a países de Oriente Medio aliados de EE.UU. y que albergar instalaciones miliares del país norteamericano, entre ellas Kuwait, Baréin, Jordania o Catar.

El ministro de Exteriores de Pakistán, país que junto a Catar está mediando entre ambas potencias para hallar una solución diplomática al conflicto, ha pedido a Irán mantener el diálogo y trabajar sobre el Memorando de Islamabad, durante una reunión en los márgenes del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán. EFE

cma/mra