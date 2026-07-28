Irán advierte con impedir el paso por Ormuz a buques que acepten fondos iraníes congelados

Compartir

1 minuto

Teherán, 28 jul (EFE).- Irán advirtió este martes que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto.

«Informamos a todas las empresas y países que acepten la propuesta de Trump y hagan uso de los activos iraníes bloqueados con este fin que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán el tránsito de ninguno de sus buques por el estrecho de Ormuz», afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

El portavoz militar cargó duramente contra Trump por la propuesta de indemnizar a las embarcaciones que han sufrido daños durante la guerra con los fondos congelados de Irán, y denunció los «actos de agresión» de Estados Unidos y sus «continuos esfuerzos por desestabilizar la región». EFE

ash/rcf