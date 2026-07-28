Irán advierte con impedir el paso por Ormuz a buques que acepten fondos iraníes congelados

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Teherán, 28 jul (EFE).- Irán advirtió este martes que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto.

«Informamos a todas las empresas y países que acepten la propuesta de Trump y hagan uso de los activos iraníes bloqueados con este fin que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán el tránsito de ninguno de sus buques por el estrecho de Ormuz», afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

El portavoz militar cargó duramente contra Trump por la propuesta de indemnizar a las embarcaciones que han sufrido daños durante la guerra con los fondos congelados de Irán, y denunció los «actos de agresión» de Estados Unidos y sus «continuos esfuerzos por desestabilizar la región».

«Advertimos al presidente criminal de Estados Unidos sobre las consecuencias de esta medida ilegal», sostuvo Zolfagari.

El jueves pasado, Trump dijo que Estados Unidos usará los activos iraníes congelados para pagar los barcos y cargamentos dañados en los ataques en el Golfo y sus alrededores, unas declaraciones que Teherán calificó de «precedente incendiario».

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de la escalada entre Irán y Estados Unidos iniciada a principios de julio, después de que Teherán atacara buques comerciales en el estrecho de Ormuz en respuesta a la apertura, con apoyo estadounidense, de una ruta alternativa de tránsito impulsada por Omán.

Teherán insiste en que los barcos solo podrán atravesar el estrecho utilizando la ruta especificada por las autoridades iraníes.

Washington respondió a las acciones iraníes en Ormuz con 13 días consecutivos de bombardeos contra la República Islámica, tras dar por terminado el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio para poner fin a la guerra.

Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Aunque los ataques cruzados han cesado desde el viernes, la navegación por el estrecho de Ormuz continúa restringida debido al bloqueo impuesto por Irán desde el 12 de julio. En respuesta, Estados Unidos restableció dos días después el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona. EFE

ash/rcf