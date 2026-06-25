Irán advierte contra el tránsito por Ormuz por rutas «no autorizadas»

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Teherán, 25 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este jueves contra el uso de “nuevas rutas” para cruzar el estrecho de Ormuz sin coordinación con la República Islámica, y aseguró que tomará medidas contra los buques que no sigan sus instrucciones.

“Hace unas horas, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para la circulación de buques en el estrecho de Ormuz sin informar ni coordinarse con la República Islámica de Irán”, indicó la Armada del cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por IRNA.

La Guardia indicó que usar esas rutas -que no identificó- es “inaceptable y sumamente peligroso”, e insistió en la obligatoriedad de obtener permiso de Teherán.

“La coordinación con la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria para el paso por el estrecho de Ormuz es obligatoria a través del canal 16, y se tomarán medidas contra los buques que incumplan esta norma.”, añadió.

La Guardia Revolucionaria no indicó a qué autoridades ni rutas se refiere.

La República Islámica anunció la reapertura del tráfico marítimo por el estratégico paso de Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben seguir informando a la Guardia Revolucionaria para obtener permiso.

Unos 31 buques por día cruzan ya el estrecho

Omán anunció el miércoles la habilitación de un “corredor marítimo temporal” para cruzar por el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas, en coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI).

«Los buques que deseen transitar por el corredor deben coordinar con la OMI», indicó la agencia oficial de noticias omaní, ONA.

Al mismo tiempo, la OMI anunció el martes un plan de evacuación de 11.000 marineros aún varados en el estrecho, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona en colaboración con Estados Unidos, Irán, Omán y otros países del golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, un paso estratégico clave en el comercio global, por donde antes del conflicto transitaba el 20 % del flujo global de crudo, ha sido uno de los puntos más críticos en el contexto bélico y ha permanecido meses bloqueado, lo que impactó de manera directa en el precio del petróleo y dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de 20.000 tripulantes de 2.000 barcos.

El tráfico a través de Ormuz se está recuperando tras la firma del acuerdo, con el tránsito de unos 31 buques por día, según Kpler, la plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial.

La cifra contrasta con el promedio diario de entre 100 y 120 barcos que pasaban por este vital estrecho antes de que estallara el conflicto armado el pasado 28 de febrero. EFE

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