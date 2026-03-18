Irán advierte de «consecuencias incontrolables» tras ataques a infraestructura energética

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- Irán advirtió este miércoles de que los ataques a su infraestructura energética pueden acarrear «consecuencias incontrolables» que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

«Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo», dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian. EFE

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