Irán advierte de consecuencias poreclarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

2 minutos

Teherán, 29 ene (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó este jueves a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE).

“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advierte que las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos”, indicó el organismo militar en un comunicado.

Los militares calificaron la decisión europea de “ilógica, irresponsable y detestable” y tomada por la “presión del presidente delirante y necio de los Estados Unidos y del régimen sionista terrorista y asesino de niños”.

Consideró además que se trata de una medida que viola «los principios fundamentales de respeto a la soberanía nacional de los países», según el comunicado.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

«La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», indicó Kallas en un mensaje en redes.

Tras el acuerdo informal alcanzado hoy, la UE deberá aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La decisión se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes, en las que murieron 3.117 personas según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373 fallecidos, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ya calificó la decisión de “otro error estratégico” por parte de la UE, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

“Después de buscar el «snapback» (la reactivación de las sanciones) a instancias de Estados Unidos, (la UE) ahora está cometiendo otro gran error estratégico al designar a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales como una supuesta ‘organización terrorista'», dijo en X el ministro. EFE

