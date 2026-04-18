Irán advierte de que Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo de EE.UU.

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Teherán, 18 abr (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hoy que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes en una de las principales rutas energéticas del mundo.

“Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, afirmó Qalibaf en la red social X.

El dirigente iraní señaló además que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

Qalibaf criticó además las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que formuló «siete afirmaciones falsas en una hora» sobre el estrecho de Ormuz y las negociaciones, sin precisar a que declaraciones se refiere.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, aseveró el presidente del Parlamento iraní, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.

Qalibaf subrayó que las condiciones de paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, estarán determinadas por “la realidad sobre el terreno, no por las redes sociales”.

Trump dijo en un discurso en Arizona que el estrecho está “completamente abierto” para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció el viernes en X la apertura del paso a todos los buques comerciales; sin embargo, más tarde el portavoz del Ministerio, Ismail Bagaei, detalló que los barcos podrán pasar “por la ruta que determine Irán y en coordinación con las autoridades competentes iraníes”.

Bagaei denunció, a su vez, que la continuación del bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica viola el alto el fuego, por lo que advirtió que Teherán “adoptará las medidas necesarias en respuesta”. EFE

ash/alf