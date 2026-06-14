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Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano

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Teherán, 14 jun (EFE).- El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

“Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta”, dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes de que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían “imposible hablar de seguir adelante”, poniendo en duda el esperado acuerdo. EF

jlr/av

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