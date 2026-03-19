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Irán advierte de represalias «sin contención» en caso de nuevo ataque a su infraestructura

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Irán advirtió este jueves de que la respuesta dada hasta la fecha al ataque de Israel contra su infraestructura utilizó solo «una fracción» de su capacidad y avanzó que en caso de que vuelva a haber ataques no habrá «contención» en su represalia.

«Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras», señaló en X su ministro de Exteriores, Abás Araqchí. EFE

mgr/jlp

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