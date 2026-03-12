Irán advierte de una guerra larga mientras Trump afirma que está cerca de la derrota

afp_tickers

6 minutos

Irán advirtió que podrá librar una guerra prolongada que «destruirá» la economía mundial, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la república islámica enfrenta una derrota inminente.

Teherán se mostró desafiante en momentos en que las hostilidades en torno al estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del comercio marítimo petrolero mundial, estremecieron el mercado de los hidrocarburos y motivaron la liberación de reservas estratégicas de crudo.

Los precios del petróleo se han disparado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán que mataron a su líder supremo y sumieron a Oriente Medio en el caos.

Los ataques iraníes en la zona del Golfo Pérsico han paralizado los embarques por el estrecho.

Pero Trump aseguró que el régimen de los ayatolás está «prácticamente al final de la línea».

«Podemos golpear zonas de Teherán y otros lugares que, si lo hacemos, les será casi imposible reconstruir su país, y no queremos eso», dijo a periodistas en Washington.

El presidente estadounidense insistió en que el conflicto terminará «pronto» y que «prácticamente no queda nada por atacar en Irán», cuya población lleva doce días bajo las bombas.

En Teherán, la capital iraní, los habitantes «se están acostumbrando a vivir a pesar de todo y a adaptarse, lo mejor que pueden, a esta situación», dijo un vecino a AFP.

«Hemos puesto nuestra fe en Dios. Por ahora, hay comida en las tiendas», señaló con algo de resignación Mahvash, una residente de 70 años.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo dispararon el precio del crudo, que rozó los 120 dólares esta semana, antes de bajar.

En un intento por paliar las subidas de precios, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que sus países miembros liberarían 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, un récord.

Estados Unidos anunció que aportará 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

Sin embargo, los precios del petróleo continuaron al alza en el comercio matinal asiático.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía el jueves 7,2% a 98,60 dólares, mientras el West Texas Intermediate -referencia del mercado estadounidense- subía 6,5% a 92,96 dólares.

Pero Irán también amenazó los «centros económicos y bancos» que considere vinculados a los intereses estadounidenses e israelíes, lo que ha llevado al banco Citi o la consultora Deloitte a evacuar sus oficinas en Dubái.

Estados Unidos e Israel «deben considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial», declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución.

– Ataques en países del Golfo –

Todas las miradas siguen puestas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo y del gas natural licuado (GNL) mundiales.

Irán anunció haber atacado un portacontenedores con bandera de Liberia y un granelero tailandés que entraron al estrecho «tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales» de los Guardianes.

Los analistas creen que el cierre prolongado del estrecho, por donde también circulan un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendría un efecto devastador en la economía global, especialmente en Asia y Europa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a los líderes del G7 a actuar para restablecer la navegación en el estrecho «lo antes posible», mientras que la ONU pidió a todas las partes que permitan el tránsito de ayuda humanitaria.

Irán está amplificando las consecuencias económicas de la guerra hacia los aliados de Estados Unidos en el Golfo. Varios drones cayeron cerca del aeropuerto de Dubái y otros alcanzaron tanques de combustible en un puerto omaní.

El impacto económico está presionando a Trump, criticado por sus rivales que consideran que lanzó una guerra sin prepararse para las consecuencias.

«En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá», replicó el republicano en declaraciones al sitio web de noticias Axios.

– Bola de fuego en Beirut –

En Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la operación «continuará sin ningún límite de tiempo, mientras sea necesario».

El gobierno israelí asegura haber lanzado una nueva «oleada de ataques a gran escala» en todo Irán y contra objetivos de Hezbolá en la capital del Líbano, Beirut, convertido en otro frente de la guerra.

Hezbolá anunció el lanzamiento de misiles contra una base de inteligencia militar en las afueras de Tel Aviv, al tiempo que Israel aseguró que había destruido 10 «estructuras terroristas» del movimiento proiraní.

Los ataques de Israel y Estados Unidos llegan semanas después de que las autoridades iraníes aplastaran las protestas masivas contra el gobierno.

«Todas nuestras fuerzas están también listas, con el dedo en el gatillo, preparadas para defender su revolución», declaró el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radán, a la radiotelevisión oficial IRIB, en relación a cualquier manifestación.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero con un ataque en el que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Su hijo Mojtaba Jamenei ha sido nombrado su sucesor, aunque aún no ha aparecido en público y según algunos medios resultó herido en el mismo ataque en el que murió su padre.

Sin embargo, según escribió en Telegram Yusef Pezeshkian, el hijo del presidente iraní, Mojtaba Jamenei «se encuentra sano y salvo».

El Ministerio de Salud de Irán declaró el 8 de marzo que más de 1.200 personas han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel, y que más de 10.000 civiles resultaron heridos.

La AFP no pudo verificar las cifras de forma independiente.

burs-dt/ahg/pc/dbh/mas/mr