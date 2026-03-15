Irán advierte que la guerra se extenderá si otros países intervienen

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Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá «una escalada» en la guerra en Oriente Medio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo se disparó debido al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, desatando temores de un impacto económico mayor.

En una entrevista con NBC News, el mandatario aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

«Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas», dijo Trump a la cadena estadounidense.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Washington.

«No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos», declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida el domingo.

Previamente, en declaraciones al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid, el canciller había asegurado que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo y de que se pagarán «reparaciones».

Además, llamó a los demás países a «abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada» y aseguró que tiene «muchas pruebas» de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán.

– Un «malestar pasajero» –

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un «malestar pasajero».

«Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares», dijo Wright en una entrevista con el programa «This Week» de ABC News.

En tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó este domingo que, para atajar la subida de precios de la energía, se desbloquearán «inmediatamente» las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica a pesar de las bajas, principalmente en la república islámica.

Trump propuso el sábado la puesta en marcha de una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz pero, de momento, muchos países parecen dubitativos ante esa iniciativa.

– Tiendas llenas antes del Año Nuevo persa –

El ejército israelí anunció el domingo una nueva andanada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, y las fuerzas armadas iraníes, por su parte, dieron cuenta de ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

Irán también continuó con sus ataques contra países del Golfo donde Estados Unidos tiene bases militares e intereses económicos.

Arabia Saudita y Baréin afirmaron haber interceptado nuevos proyectiles y en Irak cinco personas resultaron heridas por un ataque contra el aeropuerto de Bagdad.

Con todo, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal por primera vez desde el inicio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, padre del actual ayatolá Mojtaba Jamenei.

El tráfico era más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes están abiertos. En el bazar de Tayrish, en el norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz, el Año Nuevo persa.

Algunos esperaban frente a los cajeros para retirar efectivo y otros en las paradas de autobús, que desde que empezó la guerra estaban prácticamente desiertas.

La situación era similar en otros puntos del país. En Tonekabon, una ciudad a orillas del mar Caspio, un vecino dijo a la AFP que los negocios estaban abiertos y llenos de gente, pese a las fuertes subidas de precios.

«Solo la plaza principal permanece cerrada todas las noches, y allí tienen lugar manifestaciones del Gobierno», declaró Alí, de 49 años, quien precisó que solo funcionaba la red nacional de Internet de Irán, sin conexiones con el exterior.

Más de 1.200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente.

La agencia de la ONU para los refugiados afirma que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.

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