Irán advierte que respuesta a eventual ataque en su contra no se limitará a sus fronteras

1 minuto

Ginebra, 17 feb (EFE).- Irán advirtió este martes que las «consecuencias de cualquier ataque» en su contra no se limitarán a sus fronteras, en referencia a las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza en caso de que las negociaciones diplomáticas que mantienen no resulten en un acuerdo en torno a su programa nuclear.

«Se ha abierto una nueva ventana de oportunidad con las negociaciones con Estados Unidos, y confiamos en una solución sostenible y negociable. Al mismo tiempo Irán está plenamente preparado para defenderse de cualquier amenaza y acto de agresión», aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en un discurso ante la Conferencia de Desarme de la ONU. EFE

is-lss