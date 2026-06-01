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Irán advierte que si Beirut es bombardeado atacará Israel

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Teherán, 1 jun (EFE).- El Ejército iraní iraní advirtió este lunes a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el Estado judío ataca el barrio de Dahye de la capital del Líbano tal y como ordenó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA. EFE

jlr/rcf

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