Irán advierte que si Beirut es bombardeado atacará Israel

2 minutos

Teherán, 1 jun (EFE).- El Ejército iraní iraní advirtió este lunes a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el Estado judío ataca el barrio de Dahye de la capital del Líbano tal y como ordenó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA.

El anuncio iraní se produce después de que esta mañana el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenase un ataque contra el barrio del Dahye, en Beirut.

Esa orden sigue a una intensificación de la ofensiva israelí en territorio libanés y después de que el domingo tropas de Israel tomaron el castillo medieval de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani.

Ante la amenaza de ataques contra Beirut, Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio.

Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana. EFE

jlr/rcf