Irán advierte que si EE.UU. no cumple sus compromisos en Líbano peligra el acuerdo

1 minuto

Teherán, 14 jun (EFE).- El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. EFE

jlr/lss