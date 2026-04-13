The Swiss voice in the world since 1935

Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 13 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la «seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie», horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

«Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales. EFE

ash-jlr/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR