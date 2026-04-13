Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

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Teherán, 13 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la «seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie», horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

«Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales. EFE

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