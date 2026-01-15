Irán afirma en la ONU que responderá a cualquier agresión con una acción «decisiva»

Naciones Unidas, 15 ene (EFE).- El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción «decisiva» y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.

«Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y conforme al derecho internacional», expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EE.UU. EFE

