Irán afirma estar abierto a negociaciones, pero advierte de que si le agreden responderá

Ginebra, 26 (EFE).- Irán afirmó este lunes «estar listo» para negociar con Estados Unidos si este país quiere iniciar un diálogo «genuino», pero al mismo tiempo advirtió de que si sufre una agresión responderá.

«Irán no está buscando la confrontación, pero si alguien o un país intenta agredir a Irán, entonces nosotros responderemos. La agresión es nuestra línea roja», dijo este lunes el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.

«Si hay intención de una negociación genuina, de respetar el interés de todas las partes, estamos listos para negociar, pero si una parte considera la negociación como un medio para imponer su visión en la otra parte, esto no puede considerarse como negociaciones», sostuvo el diplomático en una reunión con un reducido grupo de medios internacionales.

Para sustentar su advertencia, el diplomático recordó que cuando su país fue atacado en 2025 por Irán contraatacó: «No les agredimos, nos defendimos. Fuimos muy serios en dar una respuesta fuerte».

«Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluida alguna agresión, no podemos negar que es una posibilidad. Estados unidos es impredecible y ha mostrado que no le importante ninguna regla, la única manera de detener una agresión es siendo poderoso», recalcó.

Agregó que lo que Irán puede esperar de una negociaciones es que se recozca su derecho al uso de tecnología nuclear con fines pacíficos. «Si no hay ese reconocimiento, no sería un buen comienzo de negociaciones», agregó.

Según Bahreini, «los mensajes entre Iran y Estados Unidos» son constante, sea de forma directa o a través de mediadores.

«Eso no pueden considerarse negociaciones, pero los intercambios existen», recalcó.

Por otra parte, el embajador iraní aseguró que el acceso a internet serán totalmente restablecido en pocos días en Irán, luego de una interrupción total de las telecomunicaciones en el contexto de las protestas que se registraron en el país.

«Esta restricción (de internet) nunca estuvo previsto que fuera permanente o prolongada, así que las restricciones se están levantando gradualmente e internet será restablecido completamente muy pronto, en pocos días», sostuvo.

«Para controlar la situación y detener la violencia, el gobierno tuvo que imponer algunas limitaciones en internet porque grupos terroristas estaban recibiendo instrucciones desde el extranjero y usaban plataformas de internet para organizar sus actividades. Y fue muy efectivo porque después de esas restricciones la violencia cesó» añadió.

Cuando se le preguntó qué prueba podía presentar de ello, respondió diciendo que basta recordar las incitaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los manifestante, alentándolos a continuar sus protestas y prometiéndoles que la ayuda estaba en camino.

Asimismo, desmintió que Irán estuviera haciendo cambios en la configuración de los servicios de internet para limitarlos de manera permanente.

«No habrá configuraciones para definir el acceso o limitarlo. No creo que sea técnicamente posible», declaró, para luego comentar que internet es fundamental para la marcha de la economía del país.

El acceso a internet ha sido restablecido con fuertes limitaciones en algunas zonas del país para los comerciantes, que ahora pueden conectarse por veinte minutos al día y bajo vigilancia. EFE

