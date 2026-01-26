Irán afirma estar abierto a negociaciones, pero advierte que si le agreden responderá

1 minuto

Ginebra, 26 (EFE).- Irán afirmó este lunes «estar listo» para negociar con Estados Unidos si este país quiere iniciar un diálogo «genuino», pero al mismo tiempo advirtió que si sufre una agresión responderá.

«Irán no está buscando la confrontación, pero si alguien o un país intenta agredir a Irán, entonces nosotros responderemos. La agresión es nuestra línea roja», dijo este lunes el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.

«Si hay intención de una negociación genuina, de respetar el interés de todas las partes, estamos listos para negociar, pero si una parte considera la negociación como un medio para imponer su visión en la otra parte, esto no puede considerarse como negociaciones», sostuvo el diplomático en una reunión con un reducido grupo de medios internacionales. EFE

