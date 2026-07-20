Irán afirma haber recibido nuevas propuestas de mediadores para frenar escalada con EEUU

Compartir

3 minutos

Teherán, 20 jul (EFE).- Irán afirmó este lunes que varios mediadores le han transmitido nuevas propuestas e iniciativas para evitar una mayor escalada de las tensiones con Estados Unidos, tras nueve días consecutivos de cruces de fuego después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz por ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

«Puedo confirmar que durante estos días la diplomacia ha estado activa y que algunas ideas han sido transmitidas a la República Islámica de Irán por parte de varios mediadores», declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre las informaciones acerca de posibles propuestas para reactivar las negociaciones de paz con Estados Unidos.

El portavoz de la diplomacia iraní confirmó así que Teherán ha recibido iniciativas durante los últimos días, después de que medios de comunicación informaran sobre posibles contactos diplomáticos y una supuesta propuesta catarí para establecer un alto el fuego de diez días entre Irán y Estados Unidos.

«Es evidente que los mediadores están actuando y tratando de evitar una mayor escalada de las tensiones», afirmó el diplomático.

Las propuestas «nos han sido comunicadas y las hemos recibido», agregó, aunque prefirió no entrar por el momento en detalles.

Baqaei aseguró que Teherán no escatimará esfuerzos para detener la «agresión» estadounidense.

«Al mismo tiempo que nuestras Fuerzas Armadas responden con firmeza y contundencia y golpean el origen y el punto de partida de la agresión estadounidense, la diplomacia también conoce perfectamente sus responsabilidades y no deja de realizar ningún esfuerzo», sostuvo el portavoz.

Diferencias sobre Ormuz

En la misma comparecencia, Baqaei denunció una vez más la violación por parte de Washington del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos a mediados de junio, bajo mediación de Pakistán y Catar.

Aseveró que no existe ambigüedad en el texto de ese acuerdo provisional que el Gobierno estadounidense pueda utilizar como justificación para romperlo.

El portavoz hizo referencia a las diferencias sobre la gestión del estrecho de Ormuz, que Teherán asegura tener bajo su control.

«Habíamos dicho desde el principio que la responsabilidad de la gestión futura del estrecho de Ormuz corresponde a Irán y que esta cuestión se abordará en consulta con Omán y mediante el diálogo con los países de la región», dijo Baqaei.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos desde el 11 de julio, que ha incluido ataques estadounidenses contra territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Irán sostiene que busca mantener el control del paso marítimo y pretende que los buques naveguen por las rutas que considera autorizadas, una postura rechazada por Estados Unidos y otros países de la región.

A principios de julio, Omán habilitó una segunda ruta con apoyo de Estados Unidos.

Además, Washington reimpuso el martes pasado el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del paso marítimo, por el que antes del conflicto transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial. EFE

ash/mb