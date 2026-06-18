Irán afirma que 11 buques han atravesado el bloqueo naval tras el acuerdo de paz

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Redacción Internacional, 18 jun (EFE).- Un total de once embarcaciones iraníes han cruzado el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde que Teherán y Washington anunciaron el pasado domingo que habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, informó este jueves la televisión estatal iraní.

Según Press TV, ocho buques navegaron desde aguas territoriales iraníes hacia aguas internacionales, mientras que otros tres lograron ingresar en aguas iraníes después de que se acordara el levantamiento del bloqueo marítimo.

La información se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara el miércoles que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, en Francia, sin dar más detalles sobre la firma.

Posteriormente, su asesor Dan Scavino difundió un vídeo en el que aparece rubricando el acuerdo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

En paralelo a la información iraní, el portal especializado estadounidense TankerTrackers informó el miércoles de que al menos dos superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC), el «DIONA» y el «HERO2», abandonaron aguas iraníes transportando un volumen combinado de 3,8 millones de barriles de crudo.

Según la plataforma, que verificó los movimientos mediante datos AIS, una tecnología utilizada por los buques para transmitir de forma continua información sobre su posición y movimiento e imágenes satelitales, se trata de la primera exportación petrolera iraní en dos meses.

Asimismo, otro petrolero iraní, el «STREAM», se aproxima a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva de Pakistán, donde habría permanecido durante siete semanas a la espera de condiciones seguras para acceder a puertos iraníes.

El memorando alcanzado por Washington y Teherán, compuesto por 14 puntos, establece un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos se compromete a levantar en un plazo de 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes. EFE

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