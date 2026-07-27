Irán afirma que EE.UU. está «atrapado en el pantano que creó» con la guerra

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Teherán, 27 jul (EFE).- Irán afirmó este lunes que Estados Unidos está «atrapado en el pantano» creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, y rechazó que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

«No sé cómo creen ustedes que (Estados Unidos) está gestionando la guerra. Una guerra que supuestamente iba a provocar el colapso de Irán en tres días y obligarlo a rendirse, ahora, después de cinco meses, están atrapados en el pantano que ellos mismos han creado», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, en una rueda de prensa.

El diplomático iraní acusó a EE.UU. de cometer «crímenes de guerra» y afirmó que las acciones de Washington no representan una gestión del conflicto, sino «intentar salir del escándalo que han creado con sus propias manos y bajo la tentación» de Israel.

El portavoz de la diplomacia iraní rechazó que Estados Unidos pueda determinar el momento de un alto el fuego o de una continuación del conflicto, en respuesta a una pregunta sobre la gestión de la guerra por parte de Washington tras el cese de sus ataques contra Irán durante los últimos tres días, después de trece jornadas consecutivas de bombardeos.

Según Teherán, esta pausa estadounidense tendría como objetivo reducir el precio del petróleo, que volvió a aumentar tras la nueva escalada.

«Nunca hemos permitido que Estados Unidos determine por nosotros el momento de la guerra o de la paz», afirmó.

Bagaei aseguró que «no estamos preocupados ni por el petróleo ni por las preocupaciones de Estados Unidos. Lo que es fundamental para nosotros son los intereses y las prioridades nacionales».

El portavoz negó además que su país esté llevando a cabo negociaciones con Washington y rechazó la existencia de un supuesto alto el fuego de diez días propuesto por países mediadores como Catar y Pakistán, aunque admitió que los intermediarios pueden estar transmitiendo mensajes entre ambas partes.

Irán y Estados Unidos entraron en una nueva escalada a principios de julio, tras ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, después de que Omán habilitara a principios de ese mes una ruta alternativa de tránsito con apoyo de Estados Unidos.

Teherán insiste en que los barcos solo podrán atravesar el estrecho utilizando la ruta especificada por las autoridades iraníes.

Washington respondió a las acciones iraníes en Ormuz con bombardeos contra la República Islámica, al dar por terminado el memorando de entendimiento para la paz alcanzado a mediados de junio con Irán.

Teherán lanzó a su vez misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes de Oriente Medio.

Además, la República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y Estados Unidos restableció dos días después el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona, lo que llevó al Brent a superar los 86 dólares el jueves pasado, frente a los 73 dólares registrados a finales de junio.

Sin embargo, con el cese de las hostilidades entre Irán y EE.UU. durante los últimos tres días, el precio del crudo ha bajado hasta los 82 dólares este lunes. EFE

ash/pcc