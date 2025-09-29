The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán afirma que ejecutó a «uno de los espías más importantes» de Israel

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Irán anunció este lunes que ejecutó a un hombre al que describió como «uno de los espías más importantes» de Israel, condenado por acusaciones de trabajar para el archienemigo de la República Islámica. 

Es la primera vez que las autoridades iraníes mencionan el nombre del hombre ejecutado, Bahman Choubi Asl, aunque el Poder Judicial aún no ha informado la fecha de su detención.

Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días provocada por los bombardeos israelíes en territorio iraní, dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel.

Tras el fin de las hostilidades, Irán prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel.

Teherán anunció varias detenciones por espionaje y la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

La justicia iraní indicó el lunes que Choubi Asl colaboró «estrechamente» con la inteligencia israelí, y que tuvo «un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas» de la República Islámica.

En los ataques israelíes durante la guerra en junio mataron a altos mandos militares de Irán, científicos del programa nuclear y cientos de personas, incluidas civiles, según las autoridades. 

A principios de agosto, el poder judicial anunció la apertura de una investigación y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tener vínculos con Israel. 

Irán informó el mes pasado que ejecutó a Roozbeh Vadi, un hombre acusado de entregar información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra.

ap/sbr/feb/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR