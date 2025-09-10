Irán afirma que el acuerdo con el OIEA no le da aún acceso a sus instalaciones nucleares

Teherán, 10 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que el acuerdo firmado anoche con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no concede por el momento acceso a ese organismo a sus instalaciones atómicas.

“Debo enfatizar que este acuerdo no concede acceso a los inspectores de la agencia en este momento (a las instalaciones nucleares)”, dijo a la televisión estatal iraní Araqchí, quien se encuentra de visita oficial en Túnez.

Las afirmaciones del diplomático contradicen la versión ofrecida por el director del OIEA, Rafael Grossi, quien anunció esta mañana que el acuerdo daba acceso a sus expertos a todas las instalaciones nucleares en la República Islámica, incluyendo aquellas atacadas por Israel y EE.UU. en junio pasado.

Grossi explicó que el documento técnico firmado en El Cairo el lunes «ofrece una comprensión clara de los procedimientos de inspección, notificación y su implementación” y «abarca todas las instalaciones y dependencias (nucleares) en Irán”.

Araqchí mantuvo hoy, sin embargo, que “no se ha hablado en este acuerdo sobre la forma y tipo de accesos de la agencia”, asunto que “se ha pospuesto para negociaciones separadas que se llevarán a cabo en el futuro tras la presentación del informe de Irán”.

El acuerdo firmado ayer en la capital egipcia busca la reanudación de la cooperación entre Irán y el OIEA después de que el Parlamento iraní la suspendiese tras la guerra con Israel y los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Desde el conflicto, se desconoce el paradero de más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60 %, un nivel de pureza cercano al necesario para fabricar varias bombas atómicas.

Los desacuerdos con el OIEA se producen en un momento de grandes tensiones entre Irán y Occidente, con la amenaza de los países europeos de reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa.

Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el 28 de agosto el mecanismo de restauración automática de sanciones de Naciones Unidas en un plazo de 30 días contra Teherán por su programa nuclear, al considerar que Irán ha incumplido de forma «clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

El grupo europeo ha ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informar sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y volver a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Irán mantiene que Reino Unido, Alemania y Francia no tienen legitimidad para iniciar el proceso de reinstauración de sanciones de la ONU dado que no han cumplido con sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015. EFE

