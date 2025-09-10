Irán afirma que el acuerdo con el OIEA no le da acceso aún a sus instalaciones nucleares
Teherán, 10 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que el acuerdo firmado anoche con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no concede por el momento acceso a ese organismo a sus instalaciones atómicas.
“Debo enfatizar que este acuerdo no concede acceso a los inspectores de la agencia en este momento (a las instalaciones nucleares)”, dijo Araqchí en declaraciones a la televisión estatal iraní.
Las afirmaciones del diplomático contradicen la versión ofrecida por el director del OIEA, Rafael Grossi, quien anunció esta mañana que el acuerdo daba acceso a sus expertos a todas las instalaciones nucleares en la República Islámica, incluyendo aquellas atacadas por Israel y EE.UU. en junio pasado. EFE
