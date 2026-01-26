Irán afirma que el despliegue naval de EE.UU. no afectará su determinación para defenderse

2 minutos

Teherán, 26 ene (EFE).- Irán afirmó este lunes que el envío de una flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse, pero advirtió que generará una inseguridad que “afectará a todos” los países de la zona.

“La llegada de tales buques no va a afectar la voluntad y seriedad de Irán en la defensa feroz del país”, dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

Baghaei calificó el envío de la flota y las amenazas de Trump “contrario a todos los principios y normas internacionales”.

“Sabemos que la parte estadounidense no respeta estos principios, pero si se violan, la inseguridad resultante afectará a todos”, dijo.

Por ello aseguró que “los países de la región están tratando de asegurarse de que ninguna parte cometa un error de cálculo”.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerarán objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117 mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 5.495 los fallecidos. EFE

