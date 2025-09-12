Irán afirma que el material nuclear enriquecido está «bajo los escombros» de la guerra con Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el jueves que el material nuclear enriquecido del país está «bajo los escombros» de las instalaciones dañadas por los bombardeos durante la guerra con Israel en junio.

«Todo nuestro material se encuentra (…) bajo los escombros de las instalaciones bombardeadas», afirmó Araqchi en una entrevista televisada.

El canciller añadió que la Organización Iraní de Energía Atómica estaba evaluando el estado y la accesibilidad de este material con el fin de presentar un informe sobre la situación al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Estas declaraciones se producen dos días después de la firma en El Cairo de un acuerdo con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que establece un nuevo marco de cooperación.

En su entrevista, Araqchi insistió en que este marco de cooperación prevé el acceso de inspectores del OIEA únicamente tras la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Irán suspendió su cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras una guerra de 12 días con Israel en junio, al acusarlo de no condenar los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Antes de la guerra, Irán disponía de unas reservas estimadas en 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde los bombardeos.

El programa nuclear iraní lleva mucho tiempo envenenando las relaciones de Irán con las potencias occidentales.

Estas, con Estados Unidos a la cabeza, e Israel, enemigo de Irán, acusan a la República Islámica de querer dotarse de la bomba atómica.

Irán niega rotundamente tener tales ambiciones militares, e insiste en su derecho al uso de la energía nuclear para fines civiles.

