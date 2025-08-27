Irán afirma que el regreso de los inspectores del OIEA no implica una reanudación completa de la cooperación

Irán afirmó el miércoles que el regreso de los inspectores nucleares de la ONU no representa una reanudación plena de la cooperación, suspendida tras la guerra de 12 días con Israel.

Un equipo de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) regresó a Irán, confirmó el director Rafael Grossi, siendo los primeros en entrar al país desde que Teherán suspendió su cooperación con la agencia el mes pasado.

«Aún no se aprobó un texto final sobre el nuevo marco de cooperación con el OIEA y se están intercambiando puntos de vista», declaró el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, según la televisión estatal.

Los inspectores de la agencia habían abandonado Irán después de que Israel lanzara, a mediados de junio, un ataque contra las instalaciones nucleares y militares iraníes, así como zonas residenciales, que dejó más de 1.000 muertos.

Las fuerzas estadounidenses se sumaron con bombardeos a las instalaciones nucleares en Fordo, Isfahán y Natanz.

Irán respondió con ataques con misiles y drones que dejaron decenas de muertos en Israel. Un alto el fuego entre Irán e Israel está en vigor desde el 24 de junio.

Posteriormente Irán suspendió su cooperación con el OIEA, argumentando que la agencia no había condenado los ataques israelíes y estadounidenses contra su infraestructura nuclear.

Según la ley que regula esta suspensión los inspectores solo pueden acceder a los sitios nucleares iraníes con la aprobación del máximo órgano de seguridad del país, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Teherán señala desde entonces que la futura cooperación con el organismo adoptará «una nueva forma».

El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandi, indicó que los inspectores del OIEA supervisarían el reemplazo de combustible en la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán.

No mencionó si se permitirá su acceso a otros sitios, como Fordo y Natanz, atacados durante la guerra.

En una entrevista con Fox News Grossi dijo que el organismo y Teherán aún discuten sobre qué tipo de «modalidades prácticas pueden implementarse para facilitar el reinicio de nuestro trabajo allí».

El regreso de los inspectores se produjo después de que diplomáticos iraníes mantuvieran conversaciones en Ginebra el martes con sus homólogos de Reino Unido, Francia y Alemania.

