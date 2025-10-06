Irán afirma que espera intercambiar prisioneros con Francia “pronto”

Teherán, 6 oct (EFE).- Irán afirmó este lunes que espera intercambiar “pronto” a dos ciudadanos franceses encarcelados en Teherán desde 2022 por una iraní detenida en París, en unas negociaciones entre el país persa y el galo que aún continúan.

“La decisión sobre la liberación de los dos presos franceses en Irán y de la señora Esfandiari está en proceso ante las autoridades competentes, y esperamos que los preparativos correspondientes se completen y esto se lleve a cabo pronto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, indicó hace tres semanas que las negociaciones entre Teherán y París para el intercambio de presos se encontraba en su “fase final”.

Irán mantiene encarcelados a Cécile Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, desde mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán.

Francia presentó el pasado mayo una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por la detención de los dos profesores, a los que París considera «rehenes de Estado”, denuncia que retiró a finales de septiembre.

Teherán busca por su parte la liberación de la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París desde febrero por, según la República Islámica “apoyar al pueblo palestino” con mensajes en redes sociales.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.

En el último caso, Teherán liberó este enero a la periodista italiana Cecilia Sala en un aparente intercambio por el ciudadano iraní Mohammad Abedini, detenido en Italia a petición de Estados Unidos.

En estos momentos cerca de 20 ciudadanos europeos se encuentran detenidos en suelo iraní. EFE

