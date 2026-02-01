Irán afirma que está avanzando con EE. UU. en la formación de un marco de negociaciones

Teherán, 1 feb (EFE).- Irán está progresando en la formación de un marco para las negociaciones con Estados Unidos, pese a las tensiones por el despliegue militar estadounidense cerca de las aguas iraníes, según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

“Contrario a la guerra mediática artificial, la formación de un marco para las negociaciones está avanzando”, aseguró Larijani en X la noche del sábado.

El alto cargo de seguridad iraní publicó el mensaje después de recibir en Teherán al primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, quien realizó una visita sorpresa a la capital iraní en un intento de mediar ante la escalada de tensiones por el despliegue de una gran flota estadounidense en el golfo Pérsico.El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informó este domingo de que Al Thani también sostuvo un encuentro con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí.“Esta reunión se celebró como continuación de los esfuerzos y consultas entre los países de la región sobre los acontecimientos regionales, y para intercambiar puntos de vista sobre la preservación de la paz y la estabilidad en la región”, indicó Baghaei.En este sentido, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que una guerra no es del interés de Teherán ni de Washington, durante una conversación telefónica con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi.“Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra y está firmemente convencido de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”, aseguró Pezeshkian.Los comentarios de Larijani llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Irán quiere negociar y “está hablando” con su gobierno.

“Irán está negociando con nosotros y veremos si podemos hacer algo; de lo contrario, veremos qué sucede”, aseveró.Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear.El mandatario estadounidense también había amenazado con atacar a las autoridades iraníes por la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país entre el 28 de diciembre y el 11 de enero, en las que, según el balance oficial, murieron 3.117 personas.Sin embargo, la organización opositora de derechos humanos HRANA, con sede en EE. UU., eleva la cifra a 6.713 muertos, entre ellos 137 niños.HRANA cifra además en 11.021 los heridos y en 49.070 los detenidos. EFE

