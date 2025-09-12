Irán afirma que está cerca de cerrar un intercambio de presos con Francia

2 minutos

Teherán, 12 sep (EFE).- Irán anunció que las negociaciones para cerrar un acuerdo con Francia para intercambiar a dos ciudadanos franceses encarcelados en Teherán desde 2022 por una iraní detenida en París se encuentran en “la fase final”.

«Hemos llevado a cabo una intensa actividad y ahora puedo decir que hemos llegado al punto en que el intercambio de prisioneros franceses en Irán se acerca a su fase final», afirmó anoche en una entrevista en la televisión estatal el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Irán mantiene encarcelados desde 2022 a Cécile Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, desde mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán.

Francia presentó el pasado mayo una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por la detención de los dos profesores, a los que París considera «rehenes de Estado”.

Teherán busca por su parte la liberación de la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París desde febrero por, según la República Islámica “apoyar al pueblo palestino” con mensajes en redes sociales.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.

En el último caso, Teherán liberó este enero a la periodista italiana Cecilia Sala en un aparente intercambio por el ciudadano iraní Mohammad Abedini, detenido en Italia a petición de Estados Unidos.

En estos momentos cerca de 20 ciudadanos europeos se encuentran detenidos en suelo iraní. EFE

