Irán afirma que ha desmantelado una red de espionaje dirigida por EE.UU. e Israel

Teherán, 12 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que ha desmantelado una red de espionaje dirigida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y que tenía como misión “socavar la seguridad” del país persa.

En un comunicado recogido por Press TV, el cuerpo militar de élite aseguró que la célula estaba compuesta por «elementos engañados y traidores” reclutados para llevar a cabo actos para “socavar la seguridad” del país.

La supuesta operación estadounidense e israelí “era un intento de compensar la humillante derrota militar sufrida durante la guerra de los 12 días de junio con Israel», según el comunicado.

La Guardia Revolucionaria iraní no ofreció información del número de detenidos, sus nacionalidades ni ningún otro detalle.

Irán e Israel libraron una guerra en junio en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de tres instalaciones nucleares del país persa.

En el conflicto murieron más de un millar de iraníes en ataques diarios contra Teherán y otras ciudades del país, y que llegó a su fin con un alto el fuego auspiciado por Washington.

A pesar de los duros golpes sufridos por Irán, con la muerte de unos 30 altos cargos militares además de científicos nucleares, Teherán sostiene que se impuso en el conflicto.

Desde el comienzo de la guerra, Irán además ha ejecutado a al menos 15 presos condenados por espiar para el servicio de inteligencia israelí, Mossad. EFE

