Irán afirma que hay acuerdo con EEUU sobre las «líneas generales» para un pacto

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este martes que en la última ronda de conversaciones con Estados Unidos se acordaron las «líneas generales» para un pacto, tras semanas de amenazas cruzadas y el despliegue de un portaviones de Washington como medida de presión.

Este segundo ciclo de conversaciones bajo la mediación de Omán busca un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses en un contexto de crisis económica aguda, que fue uno de los detonantes de las protestas de las últimas semanas.

Araqchi declaró que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las «líneas generales» para un pacto y precisó que no hay una fecha para continuar el diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, celebró los «avances» logrados y afirmó que las negociaciones permitieron progresos en la identificación de «objetivos comunes y cuestiones técnicas».

«Queda mucho por hacer, y las partes se marcharon con objetivos claros para la próxima reunión», añadió.

Por el momento, Estados Unidos no se ha pronunciado sobre su percepción de las negociaciones.

– Amenazas del ayatolá –

En paralelo con la diplomacia en Suiza, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, lanzó advertencias a Estados Unidos tras el despliegue de buques en Medio Oriente.

«Oímos todo el tiempo que (Estados Unidos) ha enviado un buque de guerra a Irán. Un buque de guerra es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundirlo», declaró el ayatolá.

El portaviones «USS Abraham Lincoln», con cerca de 80 aparatos a bordo, fue desplegado por Washington junto con otros 11 buques de guerra y se encontraba el domingo a unos 700 km de las costas de Irán, según imágenes satelitales.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump dispuso el envío a la zona de otro portaviones, el «USS Gerald R. Ford», que fue desplegado en el Caribe como parte del operativo contra Nicolás Maduro.

La amenaza de Jamenei se produjo un día después de que los Guardianes de la Revolución desplegaran barcos y helicópteros, y probaran drones y misiles, en un ejercicio militar con aires de demostración de fuerza en el estratégico estrecho de Ormuz.

La televisión estatal indicó que Irán cerrará parcialmente partes de ese estrecho «por seguridad», aunque no precisó cuánto tiempo se prolongará la medida. Por Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

– Una postura «más realista» –

Las conversaciones de este martes tuvieron lugar en la residencia del embajador de Omán en Cologny, cerca de Ginebra, en presencia de las delegaciones iraní y estadounidense, encabezada esta última por el emisario especial Steve Witkoff y por el yerno de Trump, Jared Kushner.

El lunes, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que «la postura estadounidense sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista».

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a presionar a Teherán, al asegurar que participará «indirectamente» en las negociaciones.

«Quieren llegar a un acuerdo (…) No creo que quieran las consecuencias de no alcanzar un acuerdo», advirtió el líder republicano.

– «Dilema existencial» –

Los países occidentales e Israel acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares.

Teherán niega tener tales ambiciones, pero insiste en su «derecho inalienable» a desarrollar un programa nuclear civil y a enriquecer uranio, en particular para fines energéticos, en conformidad con las disposiciones del Tratado de No Proliferación (TNP), del que es signatario.

Trump ha multiplicado las advertencias tras la sangrienta represión de las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero en Irán, al tiempo que ha dejado la puerta abierta a una solución diplomática, en particular sobre el programa atómico.

Ambos países discrepan sobre el contenido de las discusiones.

Irán solo quiere hablar de su programa nuclear, pero Washington también exige que limite su programa de misiles balísticos y deje de apoyar a los grupos armados regionales.

En medio de los desacuerdos, Irán se ha mostrado dispuesto a llegar a un pacto sobre sus reservas de uranio altamente enriquecido, estimadas en más de 400 kilos y cuyo destino es incierto, si Washington levanta las sanciones.

Irán «está confrontado a un dilema existencial: ceder ante las exigencias estadounidenses podría permitirle obtener un alivio de las sanciones, algo que necesita desesperadamente», declaró a la AFP Ali Fathollah-Nejad, director del Center for Middle East and Global Order.

Pero «cualquier concesión significativa en las cuestiones nucleares, balísticas y relacionadas con los aliados regionales podría comprometer gravemente su posición ideológica y militar», agregó.

