Irán afirma que incautó dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz

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Irán afirmó este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció una prórroga indefinida del alto el fuego con el fin de dar más tiempo a las negociaciones de paz.

A pesar de los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo, podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos tres días, según el New York Post, que citó a Trump y a fuentes pakistaníes anónimas.

«¡Es posible!», escribió supuestamente el mandatario al Post en un mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaron al periódico que podría celebrarse una segunda ronda en un plazo de dos o tres días.

En tanto, dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes.

«La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores», señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que «fueron incautados (…) y dirigidos a la costa iraní».

Identificaron un barco como «MSC-FRANCESCA», que dijeron pertenecía «al régimen sionista» en referencia a Israel, y el otro como «EPAMINONDAS».

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó el miércoles contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que «atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior».

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

– Misión para el estrecho de Ormuz –

Antes de estos incidentes Donald Trump anunció que había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el «fracturado» gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

El futuro de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán sigue siendo incierto.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajaría a la capital pakistaní para una nueva ronda de negociaciones, como estaba previsto inicialmente.

Irán, por su parte, nunca anunció si había decidido enviar una delegación.

A pesar de la prolongación del alto el fuego, Donald Trump insistió en que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes.

Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos ya comunicaron a Washington que no se sumarían a ninguna iniciativa militar destinada a reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico anunció que acogerá desde este miércoles a militares de unos 30 países para debatir durante dos días la formación de una misión liderada junto a Francia con el fin de proteger la navegación en este paso.

– Tres muertos en Líbano –

En Líbano, el otro frente de la guerra, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas el miércoles por ataques israelíes a pesar del alto el fuego de diez días, según la agencia de noticias estatal libanesa.

Además, un militar francés falleció al no sobreponerse a las heridas provocadas en la misma «emboscada» que costó la vida a otro casco azul galo el pasado sábado, anunció el presidente, Emmanuel Macron, que culpó del ataque al movimiento libanés proiraní Hezbolá.

Israel y Líbano tienen previsto mantener nuevas conversaciones directas a nivel de embajadores el jueves en Washington, después de un primer encuentro el 14 de abril.

Una fuente oficial afirmó a la AFP que Líbano solicitará en la capital estadounidense «la prórroga de la tregua por un mes, el estricto respeto del alto el fuego y el cese por parte de Israel de las operaciones de dinamitación y destrucción en las zonas donde está presente».

Según un balance oficial comunicado el martes, más de 2.400 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

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