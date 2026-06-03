Irán afirma que Kuwait y Baréin son responsables de los ataques de EE.UU.

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Teherán, 3 jun (EFE).- Irán afirmó este miércoles que Kuwait y Baréin son responsables de manera directa de los ataques de Estados Unidos de anoche contra su territorio y un petrolero iraní, y apeló a su derecho a defenderse después de bombardear a estos dos países.

En un comunicado el Ministerio Exteriores iraní subrayó «la responsabilidad directa y clara de los gobernantes de Kuwait y Baréin en las acciones agresivas de la pasada noche” por permitir supuestamente el uso de su territorio para lanzar ataques contra el país persa.

“La República Islámica de Irán, en ejercicio de su derecho inherente a defender su integridad territorial y su soberanía nacional, utilizará todos sus medios para hacer frente a las acciones agresivas, incluso actuando contra el origen y la fuente de dicha agresión”, advirtió la cartera de Exteriores.

Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar golpes anoche, con ataques de Washington contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y un petrolero del país persa, mientras que Teherán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Baréin.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait informó que en los ataques iraníes murió una persona y varias resultaron heridas, y además provocaron «importantes daños» en el aeropuerto internacional.

Baréin, otro aliado árabe de EE.UU. en el Golfo, anunció por su parte este miércoles que sus defensas antiáereas interceptaron tres misiles y varios drones lanzados por la república islámica contra el país árabe del golfo Pérsico.

Los nuevos ataques se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negara en redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como habían afirmado medios iraníes. EFE

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