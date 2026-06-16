Irán afirma que la nueva fase de diálogo con EEUU puede empezar esta semana

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El canciller iraní aseguró el martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, fecha en la que debería también abrirse «completamente» el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo iraní de esa ruta durante la guerra ha cortado la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, lo que aceleró la inflación, y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán prevé también el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar cuestiones más espinosas, como el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

«Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final», dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

A la firma el viernes en Suiza asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también asistir.

Los dos dirigentes norteamericanos anticiparon la reapertura de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra, Teherán cerró esa ruta crucial. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes.

«Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz», celebró el lunes Trump en su red Truth Social.

– «Un documento muy poderoso» –

Tras episodios de violencia y declaraciones amenazantes que hicieron peligrar la tregua iniciada en abril, las negociaciones mediadas por Pakistán y Catar culminaron en el acuerdo del lunes.

Bautizado como un memorando de entendimiento, el texto, todavía no divulgado, no resuelve las principales discrepancias entre estos dos países sin relaciones diplomáticas desde hace décadas.

Según un funcionario estadounidense, Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron el texto electrónicamente.

«Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto», dijo Trump al ser preguntado sobre su contenido durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

En ese foro también señaló que su país no invertirá en la reconstrucción de Irán y que el principal objetivo del acuerdo era garantizar que Teherán no se hiciera con el arma nuclear.

Si lo hace, «se desatará el infierno» sobre el país, advirtió.

El mandatario explicó al diario The New York Times que todavía negocia si Irán suspenderá el enriquecimiento de uranio durante 20 años, aunque dejó entrever que podría conformarse con 15.

Tanto Estados Unidos como Israel presionan para que Teherán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido, presuntamente sepultadas tras unos ataques estadounidenses el año pasado.

Irán defiende su derecho a enriquecer uranio y reitera los fines pacíficos de su programa nuclear.

En declaraciones a NBC, Vance afirmó que inspectores estadounidenses y de la ONU podrán acceder a Irán y que ayudarán a la república islámica «a destruir sus reservas altamente enriquecidas» de uranio.

– Líbano, «parte inseparable» del acuerdo –

En Irán, el ejército celebró el acuerdo como una victoria que había «humillado» a Estados Unidos e Israel. El presidente, Masud Pezeshkian, lo describió como «un gran logro» para la región.

Los analistas advierten que el conflicto en paralelo en Líbano entre Israel y Hezbolá, un partido-milicia respaldado por Teherán, puede hacer descarrilar el acuerdo.

El país se vio arrastrado a la guerra regional cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

Ese frente puede ser «el mayor obstáculo» para las próximas negociaciones, afirmó Ross Harrison, investigador del Middle East Institute.

Dirigentes israelíes condenaron rápidamente el acuerdo, tildado por el diario ultraconservador Vatan-e Emrooz como el «documento de la rendición de Trump».

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró que sus fuerzas iban a permanecer en Gaza, Líbano y Siria «todo el tiempo que sea necesario».

El canciller iraní insistió el martes que terminar la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, era «la cuestión más importante» del acuerdo.

«Poner fin a la guerra en Líbano es parte inseparable del fin completo de la guerra», dijo Araqchi.

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