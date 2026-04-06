Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump

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Teherán, 6 abr (EFE).- Irán afirmó este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. EFE

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