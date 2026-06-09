Irán afirma que responderá a cualquier «ataque o amenaza» de EE.UU.

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Redacción Internacional, 10 jun (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó la madrugada de este miércoles que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier «ataque o amenaza», después de que EE.UU. bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

«Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta», publicó Araqchí en un mensaje de X.

La declaración llega poco después de que EE.UU. lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17.00 hora local de Washington del martes (21.00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está «poniendo a prueba la determinación» de Teherán «pese a sus derrotas en el campo de batalla».

«Dejen nuestra región si quieren estar a salvo», agregó el ministro de Exteriores iraní.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin «inmediato» de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en «dos o tres días», el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica. EFE

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