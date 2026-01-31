Irán afirma que sus Fuerzas Armadas tienen el dedo en el gatillo ante la escalada con EEUU

2 minutos

Teherán, 31 ene (EFE).- Irán advirtió este sábado que sus Fuerzas Armadas están “con el dedo en el gatillo” y monitorean de cerca los movimientos del “enemigo”, en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota en Oriente Medio para una posible acción militar contra Teherán.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están en completo estado de alerta defensiva y militar, los movimientos del enemigo en la región son monitoreados con precisión y tenemos el dedo en el gatillo”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, según informó la agencia Mehr.

Hatami aseguró que “si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en peligro su propia seguridad, la seguridad de la región y la del régimen sionista (Israel)”.

Sus afirmaciones llegan en momentos de crecientes tensiones con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes.

Ayer, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró durante su visita a Turquía que su país está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática a la contienda nuclear iraní, en negociaciones “equitativas y justas”.

El jefe de la diplomacia iraní criticó al mismo tiempo las “contradicciones” de Estados Unidos y aseguró que “un ataque militar no es una opción”, ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de EE. UU. e Israel “no alcanzaron su objetivo”.

“Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto”, subrayó Araqchí en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul.

En los últimos días, Turquía ha estado intentando mediar entre Teherán y Washington para evitar una nueva escalada militar en la región de Oriente Medio y facilitar una nueva ronda de negociaciones nucleares, las cuales quedaron estancadas desde la guerra de 12 días en junio. EFE

ash/vh